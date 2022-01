GALERII ⟩ Täna esitleti Pekingi OM-ile pühendatud meenemünti ja postmarki

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas tänu Eesti Pangale ja Omnivale, kes on Eesti olümpiakoondiste auks meenemündi ja postmargi väljaandmisest kujundanud ilusa ja järjepideva tava. «Eelmisel aastal nägime, kui suur on spordi ja olümpiamängude tähtsus Eesti ja eestlaste jaoks – Eesti võistkonnale kaasaelamine loob ühtsustunde. Mul on hea meel, et margid on aidanud kõiki neid hetki jäädvustada ja väärtustada. Margil kajastuv kannab ka üldjuhul meie hetke spordi lootusi ja ootusi,» ütles Sõõrumaa.

Kaheksaeurose nimiväärtusega kujundatud hõbemünt on saanud inspiratsiooni suusaradade kõrval olevatest okaspuudest ja kujutab vaadet olümpiamängude toimumiskoha maastikule. Mündi autori Liis Dvorjanski kavandi järgi valmis ka Londoni olümpiamängude hõbemünt 2012. aastal. «Kui ma uue mündi peale mõtlesin, siis tundsin, et mündil võiks olla midagi igavikulist. Mänd on hästi iidne puu ja meie jaoks kodune. Kui meie sportlased kohapeal mändi näevad, siis võiks see neile anda tuge ja kodust tunnet,» ütles Dvorjanski.

Jaan Saare kujundatud esimese päeva ümbrikul ja margil on kujutatud erinevaid talispordialasid. «Esimene mõte olümpiamarki kujundades oli kasutada sportlaste dünaamilist liikumist, kõik erinevates värvides nagu olümpiarõngadki. Vahetult enne kavandi ärasaatmist mõtlesin, et margil võiks olla ka mingi seos olla kohaga, kus olümpia toimub. Katsetasin ning nüüd on margi küljel kujutatud võistluspaika, mille suusahüppetornist näiliselt hüppabki välja suusahüppaja. Lisakavand meeldis kõigile kõige rohkem ja leian isegi, et see on kõige parem. Loodan, et ka teistele meeldib!»

XXIV taliolümpiamängud toimuvad 4.-– 20.veebruarini 2022 Pekingis, Hiinas. Pekingis on varem toimunud 2008. aasta suveolümpiamängud. Sellega saab Pekingist esimene linn, mis on korraldanud nii suve- kui taliolümpiamänge. Eesti sportlased osalesid taliolümpiamängudel esmakordselt 1928. aastal Sankt Moritzis Šveitsis. 5 sportlast on alates 1964. aastast koju toonud 9 medalit (5-2-2): Ants Antson kuld (1964), Allar Levandi pronks (1988), Jaak Mae pronks (2002), Andrus Veerpalu kuld ja hõbe (2002) ning kuld (2006) ja Kristina Šmigun kaks kulda (2006) ja hõbe (2010).