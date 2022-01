Austraalia võimud pesid oma käed Djokovici sekeldustest puhtaks

Maailma esireket Novak Djokovic ootab Melbournes asuvas karantiinihotellis jätkuvalt oma saatust – kas ta pääseb Austraalia lahtistel võistlustulle, et püüda oma 10. tiitlivõitu. Samal ajal toimub poliitiline poriloopimine, kus osapoolteks on Austraalia keskvõim, Victoria osariigi valitsus ja Austraalia tenniseliit. Võimuesindajad on serblase ümber tekkinud sekelduse süüd lükkamas just viimase kaela.