EDETABEL ⟩ Poksiajaloo kümme kõige rikkamat võitlejat, esikoht on teeninud pea pool miljardit eurot!

Edetabeli pani kokku Manchester Evening News ning selle tipus troonib tervelt 479 miljoni euroga Mayweather. Pole ka eriline ime, sest mehe hüüdnimeks ongi Raha. Lisaks on ta osalenud neljas läbi aegade kõige vaadatumas poksimatšis, kus tema vastasteks on olnud Manny Pacquiao, Conor McGregor, Canelo Alvarez ja Oscar de la Hoya.

Teisel kohal on 72-aastane George Foreman, 1968. aasta Mexico City olümpiamängude raskekaalu kuldmedalist. 28 aastat kestnud karjääri jooksul võitis ta 81 toimunud matšist 76 ning võitis kaks maailmameistritiitli. Oma 265 miljoni euro suuruse varanduse on ta enamjaolt kokku ajanud enda nimelise võileivagrilli äriga.

Kolmandalt kohalt leiab endise profipoksija ja nüüdse Filipiinide poliitika Manny Pacquiao. Ta on ainus poksija, kes suutis võita 12 suurtiitlit kaheksas kaalukategoorias. Nüüd on aga 195 miljoni euro väärtuses vara omav mees keskendunud kodumaa poliitikaelule ning on valitud Filipiinidel senaatoriks.