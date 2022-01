Tšehhi tennisisti tabas Austraaliasse jõudes Djokoviciga sama saatus

Kahe sportlase olukorrad on identsed. Austraaliasse pääsemiseks tuleb olla koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või omada tugevat põhjendust, miks kaitsesüsti pole tehtud. Kohalik tenniseliit väljastas nii Djokovicile kui ka Voracovale eriloa, ent kõrgemate institutsioonide arvates poles neile n-ö vabastuse andmine piisavalt põhjendatud.

Tõsi, tšehhitari puhul oli selgituseks, et ta põdes hiljuti viiruse läbi. Djokovicil seda kaarti lauale polnud panna. Sellele vaatamata suunati WTA edetabeli 81. reket Voracova samasse karantiinihotelli, kus püsib luku taga ka serblane.

Saaga algas aga segastel asjaoludel liikvele läinud valeinfost. Nõnda arvatigi Tšehhis, et viiruse läbipõdemisest piisab, et Austraaliasse pääseda. Tegelikult ei vastanud see tõele ja nõnda Voracova hammasrataste vahele jäigi.