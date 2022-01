Segateatesõidus on Eestil kirjas mullu Oberhofis saadud 16. koht, mille eest lisandus meestele rahvustekarika arvestusse 80 punkti. Eesti suurimal konkurendil ehk Jaapanil on ette näidata samal hooajal Nove Mestos saavutatud 13. koht (95 p). Sestap on täna oluline finišeeruda kõrgemal kui 15. koht ning edestada samas ka Jaapanit.