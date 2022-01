Kahevõistleja hüppas mäest alla lahtise varustusega

Ka telepildist oli näha, et Hanseni parema suusa klamber oli saapa ees püstises asendis. «See oli üsna hirmus. Ainus põhjus, miks suusad jalast ei tulnud, oli see, et klambrid kinnituvad kanna juurest. See asi oleks väga kiiresti võinud minna väga hulluks,» lausus Viaplays eksperdina töötav Magnus Moan.

19-aastane Hansen, kes on murdmaasuusataja Therese Johaugi sugulane, hüppas siiski 98,5 meetrit ning tõstis Norra kolmandalt kohalt esimeseks. «Selline asi poleks tohtinud juhtuda, kuid suuskadel läheb tükk aega, enne kui need jalast tulevad. Oleks ilmastikutingimused olnud veidi hirmsamad, võinuks asi «lõbusaks» minna,» ütles sportlane ise.

Miks suusaklamber lahti oli, keegi norralastest veel päris täpselt ei tea. «Suusad on praegu hooldusmehe juures, kes uurib olukorda. Eeldame, et see tuli lahti äratõukel, mis on üsna riskantne, kui suusk peaks alt kukkuma. See oli ehmatav hetk, mis lahenes õnnelikult,» lausus Norra koondise mänedžer Ivar Stuan.