Räikkönen rääkis südame puhtaks: F1 pole kunagi olnud minu elu

Räkkönen kihutas autospordi kuninglikus sarjas koguni 19 hooaega. Neist viimasel kolmel kuulus ta Alfa Romeosse.

Kuigi soomlane on oma jäämeheliku suhtumisega teeninud palju fänne, on paljud teda ka kritiseerinud. Jah, Räikkönen pole kunagi olnud liiga entusiastlik, kuid tema viimaste aastate sõnavõtud on jätnud mulje, et soomlane ei taha F1-sarjas sõita.

Näiteks kirjutas ta 2021 hooaja eel täidetud ennustuslehele, et tema lemmiketapiks kujuneb Abu Dhabi, sest see on tema karjääri viimane. Kriitilisemad fännid ei suutnud soomlast mõista. Miks ta vastu tahtmist F1-sarjas sõitjakohta kinni hoiab, kui sinna soovivad pürgida nii paljud noored ja andekad piloodid?

Sport Bildile antud tunnistas Räikkönen tõesti, et F1-sari pole kunagi tema elus olnud esikohal. «Ma ei tea, kas hakkan kunagi F1 igatsema. Seda näitab aeg. Praegu tean vaid üht – sõitmine oli ainus asi, mis mulle F1-sarjas meeldis. Ma tunnista, et vormel 1 pole kunagi olnud minu elu. Minu jaoks on alati olnud tähtsamaid asju ja see ei muutu,» ütles ta.