TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Zahkna alustab jälitussõitu positsioonilt, kus iga sekund loeb

Zahkna tänaseks võistluseks endale kohalisi eesmärke ei seadnud. «Pigem on ülihea meel, et saan nii eest startida, seda just võistluselamuse mõttes. Tunnen, et saan alustada sealt, kus iga sekund loeb. Pean kohe hambad ristis vajutama, kuid kuna sõidus ma nii suurt konkurentsi teistele ei paku, on minu väga selge plaan olla tiirus eksimatu.»