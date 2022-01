WRC-tiimid teevad hooaja esimeseks ralliks peenhäälestust

Ralliportaal Dirtfish vahendab, et nii Hyundai kui ka Toyota alustasid oma Monte Carlo rallieelse testiga täna. M-Spordil on kavas alustada testimist teisipäeval.

Kui Hyundai ja Toyota testikavade kohta rohkem informatsiooni ei jagata, siis M-Spordi osas on kõik teada. Teisipäeval asub esimesena testima Adrien Fourmaux, järgnevatel päevadel saavad rooli Craig Breen ja Gus Greensmith.

Viimasena saab Monte Carlo ralliks valmistuda Ford Puma Rally1-ga Sebastien Loeb, kelle testipäevaks on pandud 16. jaanuar. See tähendab, et ta istub WRC-auto rooli juba kaks päeva pärast Dakari ralli lõppu.