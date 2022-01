Kohtus võitnud Djokovic on Austraalias vaba mees

Valitsus tunnistas, et ei andnud Djokovicile piisavalt etteteatamisaega, et kavatseb tema viisa tühistada.

Ent praegu on Djokovic vaba mees ning saab võimaluse kaitsta mullust Austraalia lahtiste võitu. Kui see tal õnnestub, oleks tegu serblase 21. suure slämmi turniiri võiduga. See tähistaks rekordit, sest praegu on Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer kõik 20 suure slämmi tiitli peal.