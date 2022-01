Teisest MM-tiitlist mõtlev Tänak nimetas hooaja võtmesõna

WRC hooaeg koos uue hübriidajastuga algab juba järgmisel nädalal, kui sõidetakse Monte Carlo ralli. Hyundai pressiteates ütles Tänak, et algav hooaeg pakub kindlasti väljakutse, kuid samas on ta põnevil, sest kõik alustavad nullist.

«Oleme meeskonnas kõik teinud kõvasti tööd. Kuna reeglid muutusid, pole olnud just palju aega puhata. Kindlasti on olnud see suur pingutus. Selle hooaja võtmesõna on auto töökindlus. Peame autod rallidel finišisse tooma, et saada maksimaalne kilometraaž ja kogemus,» lausus Tänak.