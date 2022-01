JÄRELVAADATAV ⟩ TalTech alistas Šveitsi klubi ja astus eurosarjas ühe jalaga veerandfinaali

Kevin Saar ja Matěj Šmídl tõid parimatena 17 punkti, 13 punkti jäi Beau Grahami arvele. TalTechi rünnakuresultatiivsus oli 50%, vastastel alla 40. Vastuvõtt oli kergelt kaldu Schönewerdi poole (54% vs. 49%).

Korduskohtumine toimub juba kolmapäeval ning veerandfinaali pääsemiseks on TalTechil vaja kahte geimivõitu. Eurosarja järgmises ringis ootab ilmselt ees Türgi tippklubi Ankara Halkbank.

TalTech on Credit24 meistriliigas üheksa võistkonna konkurentsis teisel kohal, kaotades liider Tartu Bigbankile kuue punktiga. Schönewerd on Šveitsi meistrivõistlustel seitsme klubi hulgas neljas, kirjas on nii kuus võitu kui ka kuus kaotust.