BLOGI ⟩ Rabedalt alustanud Kontaveit jõudis Sydneys veerandfinaali

«Olen õnnelik, et saan tagasi väljakul olla. (Pärast WTA finaalturniiri – toim) pole olnud lihtne aeg. Kehal läks aega, et taastuda raskest aasta lõpust. Hakkasin treenima, sain ajapikku tagasi mängu. Polnud lihtne ülesanne, et paar nädalat võtad rahulikult ja siis trenni. See oli aeglasem protsess,» ütles Kontaveit pärast mängu toimunud pressikonverentsil.