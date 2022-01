Djokovic võib Austraalias aastaks vangi minna

Austraalia meedia teatel väitis Djokovic, et ta polnud Austraaliasse saabudes 14 päeva jooksul külastanud ühtki teist riiki. Kui peaks selguma, et serblane edastas Austraalia tollile valeinformatsiooni, siis võib tema viisa taas tühistada, ent see poleks ainus karistus.