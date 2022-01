VIDEO ⟩ Kogemata eetrisse läinud saatejuhid kostitasid Djokovici eriti krõbedate sõnadega

Mike Amor ja Rebecca Maddern ajasid kaamerate ees juttu ning ei arvanud, et omavaheline vestlus jõuab ka tele-eetrisse. «Kuidas iganes seda vaadata, ta on valetav ja lipitsev s***pea. Ükskõik mismoodi seda vaadata,» ütles Maddern.

Amor nõustus, et Djokovic pole õige sell. Mõlemad taunisid serblase käitumist käia koroonapositiivsena üritustel ringi. Samas seadsid nad kahtluse alla, kas Djokovic üldse on viiruse läbipõdenud.

«Tal on ükskõik, lollid vabandused ja valed. Nii lihtne see ongi. Ja nüüd ta räägib, et ta ei käinudki Hispaanias. Ja ta pääseb ilmselt puhta nahaga,» lisas Amor.

Djokovic avaldas läinud ööl põhjaliku selgituse, et peatada valeinfo, mis meedias tema kohta liigub. Ühtlasi kinnitas ta, et käis koroonapositiivsena ühel intervjuul ning vahetult enne positiivset PCR testi mitmel avalikul üritusel. Samas tunnistas ta ka eksimust, et riiki saabudes deklareeris ta, et pole kahe nädala jooksul teistes riikides viibinud, kuigi käis tegelikult lisaks Serbiale ka Hispaanias.