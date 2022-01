AMETLIK ⟩ 32-aastane Sokk liitub Kreeka klubiga, et panna end viimane kord välismaal proovile

«Tahtsin ennast ehk viimane kord veel välismaal proovile panna. Kurb meel on nii mõnusast seltskonnast lahkuda. Eestlased on ja jäävad alati suurepärasteks meeskonna mängijateks. Olen tänulik kogu TalTechi korvpalliperele, kes tegid sellest poolaastast nauditava kogemuse. Soovin meeskonnale edu ja et nad lõpetaksid hooaja sama positiivselt kui me koos alustasime,» ütles Sokk TalTechi Facebooki lehel.