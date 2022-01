GALERII ⟩ Eesti Autospordi Liit tunnustas teenekaid autosporditegelasi

«100 aastat autosporti on tegelikult väga pikk aeg. On tohutult palju suuremaid ja väiksemaid saavutusi ja seda mitte ainult sportlike tulemuste poolelt. On ka tohutu pühendumisega ja väga suur kogukond, kellest igaühe panus on ääretult tähtis, olgu tegemist siis spordiametniku, võistluste korraldaja, autospordi toetaja või muul viisil panustajaga,» sõnas EAL volinike kogu esimees Arvo Ojaperv.

«Teise sajandi künnisel leidsime, et just praegu on see õige hetk luua Eesti Autospordi Liidu teenetemärk. Luua selleks, et tähtsustada täna ja mäletada tulevikus neid inimesi, kelle panus autosporti on olnud erakordne. Inimesi, kes on inspiratsiooniks nii tänasele kui tulevasele autospordikogukonnale,» jätkas ta.