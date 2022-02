JÄRELVAADATAV ⟩ Lõpuspurti alustanud Pärnu alistas tabeli teise TalTechi ülikindlalt

Pärnu mängu vedas Markus Uuskari 14 punktiga, 12 silma said pähe Toms Svans ja Borys Žukov. Vigastustega kimpus olnud TalTechi ridades kerkis suurimaks punktitoojaks nooruke Kaur Erik Kais 13 punktiga.

TalTechi on võrdlemisi kindlalt punktitabelis Tartu Bigbanki järel teisel kohal, Pärnu on viies ja võitleb pääsu nimel nelja meeskonna finaalturniirile, mis toimub veebruari lõpus Tartus.

Enne mängu:

TalTechi ja Pärnu VK mäng lükati koroonaviiruse tõttu kahel korral edasi, kuid põhiturniiri viimasel nädalal peetakse see kohtumine lõpuks ära.

Pärnu juhendaja Avo Keel on viimasel ajal meeskonda toonud mitu täiendust, möödunud nädalavahetusel tegi meeskonna eest debüüdi brasiillasest nurgaründaja Gabriel Cavalcante ja meeskond on hooaja lõpus muutunud aina tugevamaks. «Tema läheb järjest julgemaks ja paremaks, vastuvõtt ja kaitse- ning platsimäng ja ka blokk on head, serv ja rünnak on trennis kobedamad kui mängus, loodetavasti saab need ka mängus paremaks. Eelmisel reedel saime sel hooajal esimest korda 12 mehega trenni teha, oli üsna harjumatu tunne,» sõnas Keel.

«Meil on 9 punkti jaotamisel, palju me neist kätte saame, ei tea, aga seisud on igal juhul tulised meie ümber. Selverist tahaks mööda saada, aga seal sõltub palju nende ja leedukate mängust. See tähendaks ühtlasi Eesti meistrivõistluste poolfinaalis Tartu vältimist. Balti liiga veerandfinaalpaaride kohta ei oska midagi öelda, kaks paari on selged, kaks täiesti lahtised, põnevust jagub,» lisas kogenud juhendaja.

Tiheda mängugraafikuga TalTechil on muresid vigastustega, viimases mängus ei olnud peatreener Janis Sirelpuul kasutada kumbagi diagonaalründajat. Nüüdseks on olukord paranenud, ent muresid siiski jagub. «Kaur (Kaur Erik Kais-toim) on trennis tagasi ja kõhuviirusest paranenud, Matej (Šmidli) osas veel täit selgust pole, temaga tegeletakse. Puudust tunnen ka temporündaja Mihkel Tanilast, kes on säärelihase vigastusega väljas,» andis Sirelpuu olukorrast ülevaate.