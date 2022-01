Niina Petrõkina: olen suurel areenil vähe võistelnud, närveerisin liialt

«Olen väga rõõmus! Ma ei tea, kuidas laupäeval läheb, aga kui see võimalus avanes, annan endast maksimumi. Usun, et suudan tänasega võrreldes paremini sõita, samas tuleb jääle minnes närv ikka sisse. Kodus on tore võistelda, kuid teatud segab see keskendumist,» lisas Petrõkina.