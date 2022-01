Vaktsiinitootja Pfizeri pealik kaitses kaitsepookimata Djokovici

Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke tühistas Eesti aja järgi reede hommikul tennisetähe Novak Djokovici viisa. See tähendab, et ta peetakse ilmselt võimude poolt kinni ja serblane peab lootma, et advokaadid suudavad ta kohtus taas päästa. Samas on tal tekkinud ootamatu liitlane.