VIDEO ⟩ Kiibus: Venemaal oleksin ma ilmselt karjääri lõpetamas, kuid Eestis on mul, kuhu veel minna

Ajakirja «Jooksja» peatoimetaja Donatas Narmont istus 18-aastase eestlannaga tänase võistluspäeva eel maha ning uuris temalt vabakava hüpete, Tallinnas maailmarekordi püstitanud venelannast imelapse Kamila Valijeva ning Kiibuse enda tuleviku kohta.

Alustuseks sai uuritud, kuidas Kiibus oma kavasid üles ehitab? «Hüpete ja piruettide arv on meil ette antud ehk meie saame valida ainult raskusastet ehk kui mitmekordselt neid teeme. Meie Annaga (treener Anna Levandi - toim.) paneme võistlusele välja selle, mida ma ka päriselt oskan. Ehk me ei jää lootma millelegi, vaid läheme kindla peale välja,» sõnas Kiibus, kes tõi kõige raskema hüppena välja lutz'u, kuid lisas kärmelt, et sõltuvalt sportlasest võib see arusaam mõistetavalt erineda.

Kui Kiibuse enda jaoks lühikava kõige paremini ei õnnestunud, siis praktiliselt ideaalse etteastega sai Tondiraba jääl hakkama venelanna Kamila Valijeva, kes püstitas 90,45 punktiga ka uue maailmarekordi. Oma eelmise tippmargi sõitis ta üle 3,03 punktiga. Mis on 15-aastase Valijeva fenomen?

«Erinevalt ühest eelmisest tüdrukust on ta suutnud neljakordsed hüpped liita hea uisutamise oskusega. Ta ei hüppa nii mitut hüpet kui eelmine tüdruk, aga sõidab! Tema graatsia ja kava muu osa on sama hea kui neljakordsed ehk ta on saavutanud selle tasakaalu,» leidis Kiibus, kelle sõnul flirditakse meeste konkurentsis vaikselt ka juba viiekordsete hüpetega.

Kuigi tavaelus on Kiibus veel noor ehk kõigest 19-aastane, siis sporti seda nii otseselt üle kanda ei saa. Eri aladel võib eri vanus tähendada hoopis midagi muud, kuid kui noor või vana on Kiibus iluuisutamise kontekstis?

«Ütleksin, et seal keskel. Eks see oleneb täiesti riigist: Venemaal oleksin ma ilmselt lõpule lähedal, aga Eestis olen keskel. Mul on veel, kuhu minna,» leidis kuu aja pärast Pekingi taliolümpial debüteeriv iluuisutaja.