Saatuslik uisutera viis siitilmast 16-aastase hokinoore

Prior to tonight's game, the @LAKings held a moment of silence at @cryptocomarena Rest in peace Teddy Balkind❤️ @LAKings | #LAKingsLive pic.twitter.com/bFU5p5qOzw

Balkindi surm on algatanud USA ühiskonnas taas debati noorte hokimängijate kaelakaitsmete üle. Nii Kanadas kui ka Rootsis on säärane turvis amatöörmängijatel kohustuslik, kuid Ameerika Ühendriikides on see vaid soovituslik, mis tähendab ikkagi, et võib jääle minna ka ilma. Kaitsevahendite pooldajad loodavad aga, et Balkindi surm toob selles küsimuses nüüd muutuse.