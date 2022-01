FOTOD ⟩ Kimi Räikkönen müüb oma ainulaadset Ferrarit

Nimelt pani 42-aastane soomlane reedel müüki oma Ferrari F12 TDFi, mis on maailmas täiesti ainulaadne.

Auto teeb unikaalseks tõsiasi, et selle värvikood on täpselt sama, mis 2007. aasta Ferrari F1-masinal, millega Räikkönen maailmameistriks krooniti. Lisaks ilutseb selle katusel number 7 ning selle istme peatugedesse on tikitud ka soomlase hüüdnimi: Iceman (jäämees - toim.)