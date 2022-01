«Oleme oma esituse üle väga rõõmsad. See on meie esimene hooaeg täiskasvanute klassis, esimene EM, oleme siin debütandid. Oleme võrreldes maailma jäätantsu legendidega, kes on või hakkavad lähenema 30 eluaastale, alles noored, Solene on veel 18-aastane,» ütles paarilisest poolteist aastat vanem Gaidajenko.