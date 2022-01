Esikaheksasse tõusnud Petrõkina: emotsioonid keesid üle, see oli mu karjääri suurim hetk

Tundus, et kohati paistsid emotsioonid Petrõkina näost välja juba sõidu ajal. Kui kava lõppes, paiskusid need kõik pealtvaatajate juubelduste saatel valla.

Pärast lühikava oli Petrõkina tunnistanud, et tuhandete inimeste ees sõitmine tekitas liigset närvilisust. Täna sai ta närvide talitsemisega juba hakkama. «Jah, olen väga rahul, et sain nendega hakkama ja suutsin näidata, mida oskan,» ütles 17-aastane EMi debütant Petrõkina rõõmsalt.

Ta kiitis sarnaselt Eva-Lotta Kiibuse ja Anna Levandiga publikut: «Suutsin lühikavaga võrreldes olla rahulikum ja nõnda oli kindlam sõita. Vaatasin jääle minnes tribüünidele - rahvast on siin nii palju! On väga tore, et huvilised tulid halli. Iluuisutamine on ilus, aga väga raske spordiala.