VIDEOD ⟩ Vene mängis Itaalias üliolulist rolli, Jurkatamm sai käe valgeks

Eesti koondise ääremängija viskas 25 minutiga kaheksa punkti, aga sellest märkimisväärsem on fakt, et Vene väljakul olles jäi Varese tervelt 25 silmaga plussi. See oli kindlalt võistkonna parim näitaja, vaid tervelt 31 punkti visanud endisel BC Kalev/Cramo tagamehel Marcus Keene'il oli +/- näitaja kahekohalise arvuga plusspoolel – +19.