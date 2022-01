Austraalia süüdistas kohtus Djokovici Serbia vaktsiinihädas

Selliste väidetega tuli kohtu ees lagedale riiki esindanud vandeadvokaat Stephen Lloyd. Ta sõnas, et Djokovic on Serbias paljudele eeskuju ning osalt tema vaadete tõttu on riigis kaitsepoogitud vähem kui 47 protsenti inimestest.

Lloyd lisas, et Djokovic on Serbia valitsust inimeste vaktsineerimise tõttu kritiseerinud. Avalikkuse ees pole aga ühtegi märki, et ta oleks seda teinud.

Djokovic ei ole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ning on oma vastuseisu kaitsepookimisele ka avalikult väljendanud. Tõsi, hiljem täpsustas ta oma seisukohta, lisades, et ta pole ekspert ja on avatud meelega, kuid soovis, et jääks võimalus valida, mis on tema kehale parim. Facebooki otseülekande ajal selgitas ta, et ei tahaks, et keegi sunniks teda vaktsineerima turniiridel osalemise või reisimise eesmärgil.