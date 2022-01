BLOGI ⟩ Ilves kerkis Saksamaal teist päeva järjest poodiumile!

Ilves on enne Pekingi olümpiamänge tõusnud väga heasse vormi. Ta on nii Val di Fiemme kui ka Klingenthali hüppemägedel tõestanud, et suudab kõige kõrgemasse mängu kerkida. Samuti näitab eestlane üha paremat minekut suusarajal ning selle tõestuseks on eilne poodiumikoht, mis on jäänud kahel korral sel hooajal napilt saavutamata.