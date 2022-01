Sel hooajal Eesti koondise selgeks esinumbriks kerkinud Tomingas on jõudnud tänavu kolmel korral jälitussõitu. Vaid korra on tal õnnestunud jälitussõidus punktikohale jõuda ning see juhtus Austrias Hochfilzenis, kui tema saagiks jäi kahe trahviringi juures 35. koht.