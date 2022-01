Korvpallitäht astus Djokovici kaitseks välja: poliitikud tahtsid lihtsalt oma võimu näidata

«Djokoviciga juhtus see, et poliitikud tahtsid oma võimu näidata ja järgijaid saada. See pole kuidagi seotud koroonaviiruse või viisaprobleemidega, nad kasutasid teda, et ennast paremini näidata. Väga kurb, kuidas nad esimese klassi tšempionit kohtlesid,» kirjutas korvpallur Twitterisse ja lisas: «Kõige kurvem asi kogu selle Djokovici värgi juures on see, et ainult kaks tema kolleegi seisid tema kõrval, kõik teised kartsid... uskumatu.»