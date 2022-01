Novak Djokovici sekeldused Austraalias ja tema koroonaskeptiline hoiak on spordimaailma jaotanud kahte leeri. Maailma esireket on vaktsiinivastast võitlust vedavate seas fänne juurde võitnud, samas paljud pöidlahoidjatest on temasse usu kaotanud. Üks on kindel, Serbia ebajumal Djokovic on kodumaal puutumatu ning sisuliselt võib ta pühakuks ristida.