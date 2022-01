Poola suurim ajaleht andis Rauno Sappinenile kõlava hüüdnime

Sappinen on jätnud fännidele hea esmamulje, sest viibis esimeses sõprusmängus platsil 45 minutit ja lõi selle ajaga kaks väravat. «Mulle meeldib ründajana väravaid lüüa, aga tiimi heaolu on alati tähtsaim. Hindan seda, et saan meeskonnaga kaks treeninglaagrit kaasa teha. See aitab sisse sulanduda,» sõnas eestlane pärast 5:1 võidumängu LKSi vastu.