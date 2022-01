Enam kui kümme aastat Bundesligas mehetegusid teinud Lewandowski toimetab paralleelselt nii vutiplatsil kui ka ärimaastikul. Kes kord Poolas olles mõne telekanali käima on pannud, on sealt ilmselt näinud ka Lewandowskit midagi reklaamimas.

Spordiäri telgitaguseid paljastava Youtube’i kanali Athletic Interesti andmetel teab enam kui 80 protsenti poolakatest, kes Lewandowski on. Niisiis on ka igati loogiline, et 38 miljoni potentsiaalse kliendiga turul soovitakse koostööd teha just temaga.