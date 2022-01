Rallijumal otsustas Tänakule ja teistele naeratada

Kui sageli on Monte Carlo õhtused katsed lume, jää ja miinuskraadide tõttu kujunenud tõeliseks loteriiks, siis vähemalt hetkel see nii pole. «Ütleksin, et siinsed tingimused näivad paremad kui kunagi varem,» sõnas 2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak recce teisel päeval DirtFishile. «Tunne on okei ja kõik paistab hea.»

Ralliajakirjanik Colin Clark üritas lauset «kõik paistab hea» (it's looking good – toim.) ka veidi dešifreerida, pärides saarlaselt kas see on tingitud ilmast või lihtsalt asjaolust, et Tänakule Monte katsed meeldivad. «Ilm on ilus ja päikseline, sellepärast,» ei hakanud meie mees aga pikalt keerutama.

Ja see, et ilm on ilus, sobib sulle? «Ilm on midagi, mida keegi ei saa muuta, seega sellega on selles pildil lihtne,» jätkas Tänak, kelle sõnul on nemad meeskonnana teinud kõik endast oleneva, et Montes konkurentsivõimelised olla. «Oleme oma olukorrast maksimumi välja pigistanud. Peame olema õnnelikud selle üle, mis tehtud ja eks ralli näitab, kus me võrreldes teistega oleme.»