Ent Djokovic pole ainus maailma esisajasse kuuluv meestennisist, kes pole lasknud ennast kaitsepookida. Uue hooaja eel saatis meeste profitennise katuseorganisatsioon ATP välja pressiteate, et 98 protsenti esisajasse kuuluvatest tennisistidest on vaktsineeritud.

Kuivõrd matemaatika on siinkohal lihtne, siis see tähendabki, et 100 parema tennisisti seas on kaks kaitsepookimata valgepallurit.