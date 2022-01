BLOGI ⟩ Kanepi jõudis Austraalia lahtistel kolmandasse ringi

Kanepil õnnestus vastast tema servil hästi survestada. Eriti just Bouzkova teisel servil, kust eestlanna võitis 11 võimalikust punktist 10.

Teist setti alustas Kanepi murdega ning läks 2:1 ja 4:2 juhtima. Näis, et matši saatus on Kanepi kontrolli all, kuid Bouzkova tuli mängu tagasi ning haaras 6:5 eduseisu. Kanepi servis seti aga kiiresse lõppmängu, kust sammus juba veenvalt Austraalia lahtiste kolmandasse ringi. Matš kestis tund ja 38 minutit.