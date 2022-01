M-Spordi tiimipealik selgitas jõhkra avarii tagamaid

M-Spordi tiimiboss Richard Millener ütles intervjuus WRC All Live'ile, et avarii nägi küll väga ohtlik välja, kuid auto on väga turvaline.

«See oli väga tõsine õnnetus. Tundub, et see kurv oli veidi mudasema. Eelmised autod olid ilmselt seal sodi veidi rajale tõmmanud. Meie mehed läksid kurvi lõikama, libisesid seetõttu vastu mäenõlva ning põrkasid siis üle rajapiirde, 25–30 meetrit järsakust alla,» selgitas Millener.

«Auto sai päris tõsiselt kahjustada, ilmselt on nende ralli lõppenud. Sellest on kahju, sest rääkisime enne võistlust, et kindlasti tuleks finišisse jõuda. Samas, kui oled enesekindel – ta kiitis eile autot taevani –, siis üritad lihtsalt samamoodi jätkata. Eks see ole järjekordne õppetund tuleviku tarbeks.»

Kuigi tükke oli korralikult taga, selgitas Millener, et see tuleneb osati uue hübriidauto ehitusest. Võrreldes eelmise generatsiooni masinatega on kaalu vähendamiseks n-ö ümbrises rohkem plastikut, ent turvaraami pealt pole kokku hoitud. Vastupidi.