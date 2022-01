Tänak selgitas, millistes oludes on Hyundai konkurentsivõimeline

Tänaku jaoks pole Monte Carlo ralli sujuvalt kulgenud, sest Hyundaid on ilmselgelt olnud kiirusega hädas. Seda on tunnistanud kõik Lõuna-Korea autotootja tiimi sõitjad. Tänak rääkis eile õhtul lisaks, et Hyundail on probleeme ka varuosadega.

Tänak tunnistas, et pole võitlust kohtade nimel kuigi palju jälginud, sest võistlust on veel sõita küll ja küll. «Homme on ilmselt jälle üsna keeruline päev. Hoiame oma rütmi. Sisteroni katsel näeme ka lund, nii et oleme Monte Carlos tagasi,» viitas eestlane, et tänavu on võistlus olnud üllatavalt kuiv ja tavapärase asfaldiralli moodi.