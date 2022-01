Just vormel 1 autode iga-aastane mõõduvõtt käänulistel linnatänavatel on aastate jooksul kerkinud Monaco suurimaks tõmbenumbriks. Rallivõistlus on pikalt kõndinud suure venna varjus ning seda märkab paratamatult ka linnapildis. Legendaarsete vormelisõitjate kujusid ja monumente kohtab ringrajapiirkonnas sisuliselt igal sammul. Et 40 000 elanikuga Monacosse on saabunud rallikaravan, annavad märku vaid plakatid laternapostidel ja ajaloolistel tänavatel aeg-ajalt kostev ralliautode plärin.