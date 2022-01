Ka viimane Hyundai pudenes suurest mängust

Pärast 11. katset sai selgeks, et ka Ott Tänak pidi võistluse katkestama. Hyundai pressiteenistuse juht Thomas Villette seletas Postimehele, et Tänak pidi päeva poolikuks jätma nii rehvipurunemise kui ka auto esiosavigastuste tõttu. Homme peaks eestlane siiski stardis olema.

«Meil on amordiprobleem olnud juba hommikust saati. Me üritame jätkata, sest siit on võimalik punkte teenida. Ainult üks katse on täna jäänud. Me üritasime ka lõunapausi ajal olukorda parandada, aga paar kilomeetrit pärast starti lendas see läbi kapoti. Loodetavasti õnnestub seda kuidagi veel parandada,» rääkis belglane katse lõpus.