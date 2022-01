Ogier seletas, miks kopeeris Loebi otsust: parim mees võitku

Toyotaga sõitev Ogier tunnistas, et päeva alguses olid tal väikesed probleemid. «Hübriid ei töötanud nii, nagu ma tahtsin ja siis ma ei saanud lisajõudu palju kasutada. Teisel katsel olid mul all superpehmed, aga pidanuks olema pehmed. Üldiselt tundsin autos ennast paremini kui eile ja hea päev oli,» rääkis Ogier WRC All-Live'ile antud intervjuus.

Viimase katse eel tegid mõlemad Sebastienid huvitava valiku, kui läksid rajale ilma ühegi naastrehvita. Ogier seletas, miks ta sellise otsuse tegi. «Ma tean Loebi pärast kõiki neid aastaid ja arvasin, et ta üritab midagi. Ootasin teda katsetevahelisel ülesõidul ja nägin, et ta paneb slikid alla. Teadsin, et see pole ilmselt parim valik, aga tahtsin võrdset lahingut – parim mees võitku.