PM MONTE CARLOS ⟩ Hyundai tiimipealik agressiivsest taktikast: tegime enda arust õige otsuse

Paljude eestlaste peas vasardas täna lõunal küsimus, millal küll ometi suudab Hyundai ja Tänak rehvitaktikaga täkkesse panna. Monte Carlos on eestlasele nüüd kahel aastal järjest saatuslikuks saanud otsus, et katsetele kaasa võtta vaid üks varurehv. «Olime hommikul rehvitaktikaga agressiivsed. See oli kompromissotsus sõitjate, inseneri ja minu vahel. Mõnikord võidad, mõnikord kaotad,» selgitas Moncet Postimehele.

Moncet kinnitas, et Tänaku auto kokkupõrkel kaljunukiga sai viga jahutussüsteem ning ka teleülekandes nähtud vedelik Tänaku auto esiklaasil oli jahutusvedelik, mitte mootoriõli. Samas ei osanud Moncet veel kinnitada, kas viga sai ka mootor, sel hetkel seda veel uuriti.

Ott Tänaku katkine Hyundai i20 N Rally1-auto Monte Carlo ralli hooldusalas. FOTO: Karl Mihkel Eller

Pärastlõunal ajakirjanikele selgitusi jaganud Tänak jäi juba siis tagasihoidlikuks, kas auto ikkagi pühapäevaks töökorda saadakse, kuid nüüd on teada, et seda ei juhtunud. «Kogu info juures, mis meil oli, me tegime enda arust õige otsuse. Teadsime riske, aga see oli halb õnn. Kui vaadata katseid, siis mõnel juhul olime esimestel vaheaegadel teistest kiiremad,» selgitas Moncet.

«Samas nägite isegi, et ideaalset rehvivalikut oli võimatu teha. Järeleandmisi tegid kõik. Muidugi oleks võinud paremini minna,» ütles Moncet, lisades, et kuna Rally1-auto on võrreldes WRC-autoga oluliselt raskem, siis on strateegiliselt veelgi tähtsam, kas kaasa võtta üks varurehv või kaks.