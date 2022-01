Kuigi autorallil ja laskesuusatamisel on vähe ühist, siis leidsid mõned ajakirjanikud, et WRC-sari võiks talispordi tippalalt šnitti võtta. FOTO: Olivier Chassignole/AFP/Scanpix

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) uus asepresident Robert Reid tunnistas, et ralli MM-sarjal on arenguruumi, kuid paanikaks pole põhjust. Monacos toimunud kohtumisel ajakirjanikega lennutati õhku mõte, kas ei võiks WRC-sari šnitti võtta laskesuusatamise MK-sarjast, mis on praegu maitsmas aastakümneid tagasi tehtud uuenduste vilju ja troonib Euroopas teleülekannete edetabeleid.