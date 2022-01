Neuville'i niigi ränkraskele päevale virutati tagantjärele otsa veel ka ametlik hoiatus

Mis siis Neuville'il juhtus? Päeva esimesel katsel oli tal probleeme nii auto käitumisega – see oli alajuhitav – kui ka raadioga, mistõttu hakkas ta keset katset kaardilugejaga paralleelselt ka tiimikaaslaste juttu kuulma. «Sama, mis eile hommikul. Ma ei saa kiiresti sõita, see on võimatu,» sõnas esimesel katsel siiski kõigest viie sekundiga Evansile kaotanud belglane.

Järgmisel katsel kogunes kaotussekundeid aga juba 24,7. «Me võitleme niikuinii probleemidega, kuid sellel katsel läks veel midagi katki. Auto kisub ühele poole. Kõik on läbi,» oli Neuville tolleks hetkeks lootuse kaotanud.

Evansi ja Tänaku neelanud kuulsa Sisteroni katse suutis belglane siiski kadudeta lõpuni tulla, kuid sel oli ka oma põhjus. «Me sõidame mehaanilise probleemi tõttu nii 70-protsendiliselt,» lausus ta 40-sekundilise kaotuse kohta.

Kui sinnamaani ei tahtnud Neuville oma probleemi valjuhäälselt välja öelda, siis 12. katsel hüppas see – sõna otseses mõttes – ise esile. Nimelt tuli belglase Hyundai parem esiamort läbi kapoti.

«Meil on amordiprobleem olnud juba hommikust saati. Me üritame jätkata, sest siit on võimalik punkte teenida. Ainult üks katse on täna jäänud. Me üritasime ka lõunapausi ajal olukorda parandada, aga paar kilomeetrit pärast starti lendas see ikkagi läbi kapoti. Loodetavasti õnnestub seda kuidagi veel parandada,» sõnas 12. katse rallikontekstis läbi lonkinud Neuville. Nimelt andis ta sel katsel ära üle kolme ja poole minuti.

Ka päeva viimasel katsel kaotas ta parematele üle kahe minuti. Põhjuseks mõistagi seesama katkine amort. «Meil õnnestus asi [ülesõidul] küll parandada, kuid katse viimastel kilomeetritel ütles see [amort] jälle üles. Ma ei teagi, mida öelda. Lootsime, et tänane päev tuleb parem kui eile, kuid läks vastupidi,» sõnas belglane, kel õnnestus siiski viimase katse finišist imekombel tagasi hooldusalasse jõuda. Nimelt oli see vahemaa 180 km.

Sinna kohalejõudnuna sai Neuville aga teada, et ta on jäänud lõuna paiku kohtunike hammaste vahele. Seda siis hübriidireeglite rikkumise tõttu, kuivõrd belglane lahkus päevasest rehvivahetusalast sisepõlemismootori toel.

Nõnda kutsutigi Hyundai mees vaibale ning ta selgitas, et käitumise põhjuseks oli ajahäda. Nimelt kulub hübriidajami tööle panemiseks vähemalt 45 sekundit, kuid seda oodates oleks ta ajakontrollpunkti hilinenud ning saanud automaatse ajakaristuse. Selle vältimiseks otsustaski Neuville autole lihtsalt hääled sisse puhuda. Seda kinnitasid ka ülejäänud andmed: videopilt, auto GPS ja WRC-ajavõtupunkt, kuhu belglane jõudis kõigest 18 sekundit enne aja täis saamist.

Kohtunikud kuulasid belglase põhjenduse ära, kuid otsustasid teda siiski karistada. Tõsi, talle edastati «kõigest» ametlik hoiatus, mis tähendab, et belglane siiski pääses. Seda aga eeldusel, et teist korda ta Montes selle reegli vastu ei patusta.