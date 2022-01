PM MONTE CARLOS ⟩ Kuidas meelitada Loebi MM-sarjas jätkama? Wilson: rahaga teda ära ei osta

«Oli täiesti imeline võistlus. Tulime siia täiesti uute autodega, põnev heitlus kestis viimase kiiruskatseni. Suurepärane, et uued regulatsioonid ja tehnika, hübriidi tulek tõid kohe nii põnev mõõduvõtu. Sellised asjad muudavadki meie ala niivõrd nauditavaks. Uskumatu,» arutles pisaraid tagasi hoidnud Wilson vahetult pärast finišit WRC otseülekandes.

«Te ei kujuta ettegi, kui palju energiat ja aega on kogu tiim panustanud, et meie auto on nii hea. Olin tegelikult juba alguses, kui nägin esimest korda masinat liikumas, väga enesekindel, et ehitasime võiduka auto. Kui lisada siia Sebastien Loeb, siis saigi valmis ideaalne kombinatsioon.»

Postimees uuris Wilsonilt, millal näeme Loebi uuesti MM-sarjas Fordiga sõitmas? «Ma ei tea. Võite ettekujutada, ma tahan, et see juhtuks. Aga tal on tihe graafik, ta osaleb mitmetes võistlussarjades. Aga proovime leida lahenduse, et ta võistleks tänavu veel mõnel MM-etapil.»

Mida Wilson täpsemalt lahenduste leidmise all silmas peab? On selge, et Loebi ilmselt suure rahaga ei meelita, sest seda on vanameistril juba piisavalt. «Rahaga teda tõesti ära ei osta, kindlasti mitte. Aga püüame leida lahenduse, mis kõigile sobiks,» lisas M-Spordi omanik.

Tiimipealik Rich Millener oli suurest triumfist samuti lummatud. «Uskumatult dramaatiline võistlus. Teadsime, et oleme võimelised enamaks [kui eemisel aastal], aga lõpuks see potentsiaal ka ära realiseerida... Imeline tunne!» ütles ta WRC otseülekandes.

M-Sport panustas uue Ford Puma hübriidauto arengusse hinnanguliselt viimased 18 kuud. Lisaks Loebile tegid hea esituse ka kolmandana lõpetanud Breen ning Monte Carlos karjääri esimese katsevõidu teeninud, lõpuks viiendaks jäänud Gus Greensmith.