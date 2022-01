PM MONTE CARLOS ⟩ Latvala: ma ei uskunud, et 47-aastane mees võib MM-etapi võita

Ford Puma Rally1-autoga sõitnud üheksakordne maailmameister Loeb edestas Monte Carlo rallil kaheksakordset ilmameistrit Sebastien Ogier’d (Toyota) 10,5 sekundiga. Latvala sõnul näitasid mõlemad mehed erakordset taset.

«Uskumatu, mida need mehed aastate jooksul on teinud. Nad mõlemad on väga erakordsed talendid. Kui mõelda Loebi üheksale MM-tiitlile, siis need polnud pelgalt õnn. Nendes kahes mehes on mingit. Ma poleks eales uskunud, et ta võib 47-aastaselt veel ralli võita,» lausus Latvala.

Soomlase sõnul väärib austust tõsiasi, et kuigi mõlemad Sebastienid on karjääri jooksul nii palju võitnud, pole võidunälg neil ikkagi kadunud. Samuti suutsid mõlemad prantslased olla konkurentsis uute kaardilugejatega. «See näitab, kui professionaalid nad on. Olgu, nad tunnevad Monte Carlo rallit, aga nad suutsid ikkagi uute kaardilugejatega olla väga kiired.»