PM MONTE CARLOS ⟩ Loeb: kümme aastat pärast oma viimast tiitlit olen ikka siin

«Meil oli Sebiga kogu nädalavahetuse jooksul imeline lahing. Olin reedel veidi kiirem, tema jällegi laupäeval. Täna püüdsin tal survet peal hoida, kuid siis purunes tal rehv ja olime äkitselt liidrid. See on imeline, et olen kümme aastat pärast oma viimast tiitlit ikka siin,» lausus Loeb.

Küsimusele, kas ta enne Monte Carlo rallilt tõsimeeli uskus, et suudab selle võita, vastas Loeb: «Ma ei osanud midagi arvata. Viimase kogemuse põhjal tundsin end kruusal enesekindlamalt kui asfaldil. Kuid tuleb välja, et ma polegi oma kiirust asfaldil kaotanud, kui mul auto, mis sobib minu sõidustiiliga. Aga ma ei teadnud, kas ma suudan võidu eest võidelda.»

Monte Carlos polnud Loebi kõrval mitte Daniel Elena, vaid hoopis Isabelle Galmiche. «Olen temaga palju testinud ja kõik on alati hästi läinud. Ma isegi ei vaadanud kellegi teise poole. Arvan, et ta on õnnelik. Ta sai suurepäraselt hakkama, me võitsime ralli.»