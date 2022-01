PM MONTE CARLOS ⟩ Loebi matemaatikaõpetajast kaardilugeja: koolis vist ei teatagi, millega siin tegelen

Loebi ja Galmiche’i rallivõit rippus kuni viimase kilomeetrini juuksekarva otsas, kuid lõpuks kuulus esikohta 10,5 sekundilise edumaaga Sébastien Ogier ees neile. «Ma arvan, et see mis minuga täna juhtus oli fantastiline. See on minu elu parim päev. Osalesin Sébastieniga esimest korda rallil, esimest korda Rally1-autoga ja esikoht Monte Carlos... Olen lihtsalt nii õnnelik,» rääkis Galmiche Postimehele.