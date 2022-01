OTSEBLOGI ⟩ CSKA tegi Kalev/Cramo vastu avapoolajaga suure vahe sisse

Kalev on viimase 365 päeva jooksul saanud CSKAst jagu koguni kahel korral, eelmisel hooajal jäädi just Moskvas peale 107:102. Tõsi, poolteist kuud hiljem võttis armeeklubi Tallinnas 94:72 revanši. Karta on, et CSKA on ka täna kättemaksuhimuline.