«Jah, see vastab tõele, et käisin isale juba haiglapalatis peale, et aitab rattasõidust, tahan rallit sõita. Kuna see kõik toimus haiglas ja pärast operatsiooni, siis ta oli nõus. Ta lubas mind toetada ja siin ma nüüd olen,» selgitas Cais, kelle isa sõitis Monte Carlos tema esiautos.